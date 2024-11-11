«Бостон» лидирует среди команд НБА по разнице своих и чужих попыток из-за дуги
«Селтикс» нацелены на превосходство в трехочковых бросках.
Главный тренер действующих чемпионов НБА Джо Маззулла считает, что преимущество в количестве трехочковых попыток является ключевым фактором для успеха современной команды.
«Бостон» лидирует по этому показателю за счет процента собственных попыток из-за дуги. 56% бросков баскетболисты осуществляют с дальней дистанции.
Предыдущий чемпион «Денвер» находится на 28-м месте с показателем «-7,4%». Чуть больше трети бросков «Наггетс» являются трехочковыми.
Меньше всего дальних попыток у оппонентов допускает «Хьюстон» (36,9%).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Оуэна Филлипса
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