«Бостон» лидирует среди команд НБА по разнице своих и чужих попыток из-за дуги

«Селтикс» нацелены на превосходство в трехочковых бросках.

Главный тренер действующих чемпионов НБА Джо Маззулла считает, что преимущество в количестве трехочковых попыток является ключевым фактором для успеха современной команды.

«Бостон » лидирует по этому показателю за счет процента собственных попыток из-за дуги. 56% бросков баскетболисты осуществляют с дальней дистанции.

Предыдущий чемпион «Денвер » находится на 28-м месте с показателем «-7,4%». Чуть больше трети бросков «Наггетс» являются трехочковыми.

Меньше всего дальних попыток у оппонентов допускает «Хьюстон » (36,9%).