«Не могу поверить, что мазафакер все равно положил мяч в корзину». Чет Холмгрен прокомментировал эпизод с травмой
Чет Холмгрен получил перелом после падения в матче против «Уорриорз».
Центровой «Оклахомы» пытался помешать завершению прохода форварда Эндрю Уиггинса и неудачно упал после столкновения в воздухе.
«Не могу поверить, что этот мазафакер все равно положил мяч в корзину. Какого черта?! Это меня бесит!» – написал Холмгрен в соцсетях.
Матч завершился победой «Голден Стэйт» (127:116). Эндрю Уиггинс набрал 18 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 перехвата.
Холмгрен пропустит 8-10 недель.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Чета Холмгрена
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