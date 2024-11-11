«Не могу поверить, что мазафакер все равно положил мяч в корзину». Чет Холмгрен прокомментировал эпизод с травмой

Чет Холмгрен получил перелом после падения в матче против «Уорриорз».

Центровой «Оклахомы» пытался помешать завершению прохода форварда Эндрю Уиггинса и неудачно упал после столкновения в воздухе.

«Не могу поверить, что этот мазафакер все равно положил мяч в корзину. Какого черта?! Это меня бесит!» – написал Холмгрен в соцсетях.

Матч завершился победой «Голден Стэйт » (127:116). Эндрю Уиггинс набрал 18 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

Холмгрен пропустит 8-10 недель.