Чет Холмгрен получил перелом кости и пропустит 8-10 недель

Чет Холмгрен выбыл на длительный срок.

Центровой «Оклахомы» получил перелом гребня подвздошной кости и пропустит 8-10 недель.

Бигмен «Тандер» получил повреждение в первой четверти матча с «Уорриорз» (116:127) после неудачного падения, когда пытался помешать Эндрю Уиггинсу.

В первых 9 встречах сезона Чет в среднем набирал 18,2 очка, 9,2 подбора и 2,9 блок-шота. У «Тандер» результат 8-2 после поражения в воскресенье.