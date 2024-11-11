Чет Холмгрен получил перелом кости и пропустит 8-10 недель
Чет Холмгрен выбыл на длительный срок.
Центровой «Оклахомы» получил перелом гребня подвздошной кости и пропустит 8-10 недель.
Бигмен «Тандер» получил повреждение в первой четверти матча с «Уорриорз» (116:127) после неудачного падения, когда пытался помешать Эндрю Уиггинсу.
В первых 9 встречах сезона Чет в среднем набирал 18,2 очка, 9,2 подбора и 2,9 блок-шота. У «Тандер» результат 8-2 после поражения в воскресенье.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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