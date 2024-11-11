44% читателей Спортса не верят в выход «Милуоки» и «Филадельфии» во второй раунд плей-офф
«Бакс» и «Сиксерс» не пользуются доверием зрителей.
По результатам опроса на сайте, 44% проголосовавших не верят в проход «Милуоки» и «Филадельфии» во второй раунд плей-офф НБА. Перед началом сезона оба клуба входили в список фаворитов Восточной конференции. В данный момент «Сиксерс» идут с результатом 2-7, а «Бакс» – 2-8, опережая только «Торонто» (2-9).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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