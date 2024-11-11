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Дилан Озетковски присоединится к сборной Германии

Дилан Озетковски попал в расширенный список немецкой сборной.

28-летний центровой «Уникахи» родом из США имеет опыт выступления в Германии и может скоро дебютировать за национальную команду. Озетковски играл за «Ульм» в сезоне 2020/21.

Игрок набирает 7,9 очка и 5,1 подбора в матчах чемпионата Испании этого сезона.

Сборная Германии сыграет со Швецией 22 ноября в рамках квалификации Евробаскета.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: EuroHoops
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Дилан Озетковски
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