Дилан Озетковски присоединится к сборной Германии

Дилан Озетковски попал в расширенный список немецкой сборной.

28-летний центровой «Уникахи» родом из США имеет опыт выступления в Германии и может скоро дебютировать за национальную команду. Озетковски играл за «Ульм » в сезоне 2020/21.

Игрок набирает 7,9 очка и 5,1 подбора в матчах чемпионата Испании этого сезона.

Сборная Германии сыграет со Швецией 22 ноября в рамках квалификации Евробаскета .