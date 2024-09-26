«Реал» проявляет интерес к Дилану Озетковски

«Реал» может приобрести Дилана Озетковски.

Мадридский клуб следит за ситуацией центрового Дилана Озетковски в «Уникахе», сообщает Radio MARCA Malaga. Финалисты прошлого сезона Евролиги ищут замену Гершону Ябуселе после того, как француз перебрался в НБА, став игроком «Филадельфии».

Если в ближайшие дни «Реалу » не удастся ничего приобрести с американского рынка, испанский клуб будет очень заинтересован в подписании Озетковски.

Прошлым летом переход Озетковски из «Уникаху» в «Барселону» был отложен и в конечном итоге сорвался. Согласно сербским СМИ, игрок сдал положительный тест на марихуану в последних турах сезона ACB. «Барса» должна была заплатить 800 000 евро за переход игрока.

Спортивный директор «Уникахи» Хуанма Родригес промолчал по этому поводу, заявив лишь, что у Озетковски есть контракт с клубом и что «в будущем все может произойти». «Барселона» не сделала никаких официальных заявлений по этому поводу, а директор клуба Хуан Карлос Наварро отрицает, что они связывались с «Уникахой» с целью выплатить отступные за Озетковски.

По данным Radio MARCA, в случае, если Озетковски получит дисквалификацию сроком более двух месяцев, его переход в «Реал» вряд ли состоится.