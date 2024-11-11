Чемпионат Греции. «Кардицас» обыграл «Паниониос»

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Кардицас» дома обыграл «Паниониос». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 6-0, Олимпиакос – 5-1, Паниониос – 3-3, Промитеас – 3-3, Перистери – 3-3, Арис – 3-3, ПАОК – 3-3, АЕК – 3-3, Марусси – 2-4, Лаврион – 2-4, Кардицас – 2-4, Колоссос – 1-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.