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Чемпионат Греции. «Лаврион» обыграл «Паниониос» в овертайме

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Лаврион» дома одолел «Паниониос» в овертайме.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 5-0, Олимпиакос – 4-1, Паниониос – 3-2, Промитеас – 3-2, Перистери – 3-2, Арис – 3-2, ПАОК – 3-2, АЕК – 2-3, Колоссос – 1-4, Марусси – 1-4,  Кардицас – 1-4, Лаврион – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.   

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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logoПаниониос
logoЛаврион
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