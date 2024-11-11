Чемпионат Турции. «Яловаспор» обыграл «Меркезефенди»

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Яловаспор» дома обыграл «Меркезефенди». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Тофаш – 6-0, Анадолу Эфес – 6-0, Фенербахче – 5-1, Бешикташ – 4-2, Каршияка – 4-2, Тюрк Телеком – 4-2, Мерсин – 3-3, Бахчешехир – 3-3, Петким Спор – 3-3, Галатасарай – 3-3, Бурсаспор – 3-3, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 1-5, Дарушафака – 1-5, Яловаспор – 1-5, Маниса – 0-6. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.