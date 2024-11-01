Чемпионат Турции. 26 очков Хазера принесли «Бахчешехиру» победу над «Яловаспором»

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Бахчешехир » обыграл «Яловаспор». Шехмус Хазер набрал 26 очков. Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Анадолу Эфес – 4-0, Фенербахче – 4-0, Тофаш – 4-0, Бешикташ – 3-1, Мерсин – 3-1, Бахчешехир – 3-2, Тюрк Телеком – 2-2, Каршияка – 2-2, Петким Спор – 2-2, Бурсаспор – 2-2, Галатасарай – 2-2, Дарушафака – 1-3, Бююкчекмедже – 1-3, Меркезефенди – 0-4, Маниса – 0-4, Яловаспор – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.