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Йовица Арсич после поражения от «Зенита»: «Может, игроки думали больше о следующем матче, который очень важен для нас»

Йовица Арсич прокомментировал поражение «Енисея» от «Зенита» – 76:94.

«Поздравляю «Зенит» с победой. На данный момент они находятся на более высоком уровне, нежели мы.

Наверное, матч не получился таким интересным для болельщиков. Может, игроки думали больше о следующем матче, который очень важен для нас», – сказал главный тренер «Енисея».

Следующий матч «Енисей» проведет в воскресенье на своей площадке против МБА-МАИ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
logoЕнисей
Йовица Арсич
logoЕдиная лига ВТБ
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