Хавьер Паскуаль о победе над «Енисеем»: «Рывок во второй четверти сыграл важнейшую роль»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Енисеем» – 94:76.

«Спасибо всем болельщикам, которые были здесь с нами в этот день. Было приятно находиться здесь. За весь ноябрь дома мы играем лишь один раз. Нам очень понравилось выступать здесь сегодня, и я думаю, что мы провели очень серьезную игру против соперника, который отлично играет на протяжении всего сезона. «Енисей » – серьезная команда. Они хорошо организованы в обороне и нападении. Они мне очень нравятся, и я хочу их поздравить.

Мы старались поддерживать хороший темп во время игры. Во второй четверти смогли оторваться в счете, этот рывок в конце концов сыграл важнейшую роль в определении итогового результата», – сказал главный тренер «Зенита ».