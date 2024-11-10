Джейлен Браун может вернуться в состав «Бостона» в матче с «Милуоки»
Джейлен Браун восстанавливается после травмы.
Защитник «Селтикс» получил растяжение сгибающей мышцы бедра. Игрок некоторое время играл через боль, но вынужден был заняться реабилитацией и пропустить четыре матча.
На данный момент Браун находится в статусе «под вопросом» на ранний воскресный матч против «Бакс».
Показатели баскетболиста в текущем сезоне – 25,7 очка, 7,2 подбора, 3,8 передачи и 1,5 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Тима Бонтемпса
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