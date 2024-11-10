Центровой «Маккаби Тель-Авив» Хасьель Риверо выбыл на 2-3 недели

«Маккаби» временно лишился Хасьеля Риверо.

Центровой получил травму в матче Евролиги против «Виртуса». Обследование выявило частичный разрыв мышц задней поверхности бедра. Ожидается, что Риверо пропустит 2-3 недели.

Кубинский центровой проводит второй сезон в израильском клубе, набирая 11,4 очка и 5,8 подбора в Евролиге.