Центровой «Маккаби Тель-Авив» Хасьель Риверо выбыл на 2-3 недели
«Маккаби» временно лишился Хасьеля Риверо.
Центровой получил травму в матче Евролиги против «Виртуса». Обследование выявило частичный разрыв мышц задней поверхности бедра. Ожидается, что Риверо пропустит 2-3 недели.
Кубинский центровой проводит второй сезон в израильском клубе, набирая 11,4 очка и 5,8 подбора в Евролиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Маккаби»
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