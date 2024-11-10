Чемпионат Франции. «Монако» встретится с «Дижоном», «Сен-Кантен» примет «Париж»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Монако» примет «Дижон », «Сен-Кантен» встретится с соседом по турнирной таблице «Парижем ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 6-1, Монако – 5-2, Виллербан – 5-2, Сен-Кантен – 5-2, Париж – 5-2, Бурк – 5-3, Гравлин-Дюнкерк – 4-4, Страсбур – 4-4, Лимож – 4-4, Ле-Ман – 4-4, Ле-Портель – 3-5, Нанси – 3-5, Дижон – 2-4, Нантер – 2-5, Элан Шалон – 2-6, Стад Рошеле – 1-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.