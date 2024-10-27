Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Бурком», «Сен-Кантен» примет «Виллербан»

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Гравлин-Дюнкерк» встретится с «Бурком », «Сен-Кантен» примет «Виллербан ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Сен-Кантен – 4-1, Шоле – 4-1, Виллербан – 3-1, Гравлин-Дюнкерк – 3-1, Монако – 4-2, Париж – 3-2, Бурк – 3-2, Лимож – 3-2, Страсбур – 3-2, Ле-Ман – 3-3, Дижон – 2-2, Нанси – 2-4, Ле-Портель – 1-4, Нантер – 1-4, Элан Шалон – 1-4, Стад Рошеле – 1-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.