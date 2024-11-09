Леброн Джеймс оформил трипл-дабл против «Сиксерс», у Энтони Дэвиса – 31 очко. «Лейкерс» по-прежнему не проигрывают дома
«Лейкерс» победили «Сиксерс» со счетом 116:106.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 21 очко, 13 передач и 12 подборов. Это его второй трипл-дабл в сезоне и 114-й за всю карьеру.
«Большой» калифорнийцев Энтони Дэвис набрал 31 очко и 9 подборов.
«Лейкерс» вернулись в Лос-Анджелес после неудачного выезда (1-4) и по-прежнему не проигрывают дома (4-0).
Результат «Филадельфии» на старте сезона – 1-7.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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