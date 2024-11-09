Трей Мерфи планирует дебютировать в сезоне в понедельник
Трей Мерфи близок к возвращению в строй.
Легкий форвард «Нового Орлеана» планирует дебютировать в сезоне-2024/25 в понедельник в матче против «Бруклина».
Мерфи пропустил начало сезона из-за травмы задней поверхности бедра.
В октябре форвард продлил контракт с «Пеликанс» на 4 года и 112 миллионов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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