Защитник «Нового Орлеана» Джордан Хоукинс пропустит 1-2 недели из-за травмы спины
«Пеликанс» временно лишились еще одного игрока.
Защитник Джордан Хоукинс (22 года, 196 см), пропустит 1-2 недели из-за растяжения мышц спины.
Баскетболист набирал 16,3 очка и 4,5 подбора в 8 матчах текущего сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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