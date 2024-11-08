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Защитник «Нового Орлеана» Джордан Хоукинс пропустит 1-2 недели из-за травмы спины

«Пеликанс» временно лишились еще одного игрока.

Защитник Джордан Хоукинс (22 года, 196 см), пропустит 1-2 недели из-за растяжения мышц спины.

Баскетболист набирал 16,3 очка и 4,5 подбора в 8 матчах текущего сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
травмы
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