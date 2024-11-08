Виктор Вембаньяма позволяет оппонентам реализовать 36% бросков из-под кольца

Виктор Вембаньяма оправдывает прогнозы по игре в защите.

Французский форвард «Сперс» позволяет оппонентам реализовывать 36% бросков из-под кольца. Вембаньяма лидирует в лиге по среднему (3,7) и общему (33) количеству блок-шотов. Идущий следующим центровой «Юты» Уокер Кесслер показывает статистику в 3,0 и 24 соответственно.

«Сан-Антонио » занимает 10-ю строчку по защитному рейтингу (111,2) и количеству очков противников из краски (45,6).