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Виктор Вембаньяма позволяет оппонентам реализовать 36% бросков из-под кольца

Виктор Вембаньяма оправдывает прогнозы по игре в защите.

Французский форвард «Сперс» позволяет оппонентам реализовывать 36% бросков из-под кольца. Вембаньяма лидирует в лиге по среднему (3,7) и общему (33) количеству блок-шотов. Идущий следующим центровой «Юты» Уокер Кесслер показывает статистику в 3,0 и 24 соответственно.

«Сан-Антонио» занимает 10-ю строчку по защитному рейтингу (111,2) и количеству очков противников из краски (45,6).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети скаута Нэйта Данкана
logoСан-Антонио
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoУокер Кесслер
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