Виктор Вембаньяма позволяет оппонентам реализовать 36% бросков из-под кольца
Виктор Вембаньяма оправдывает прогнозы по игре в защите.
Французский форвард «Сперс» позволяет оппонентам реализовывать 36% бросков из-под кольца. Вембаньяма лидирует в лиге по среднему (3,7) и общему (33) количеству блок-шотов. Идущий следующим центровой «Юты» Уокер Кесслер показывает статистику в 3,0 и 24 соответственно.
«Сан-Антонио» занимает 10-ю строчку по защитному рейтингу (111,2) и количеству очков противников из краски (45,6).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети скаута Нэйта Данкана
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