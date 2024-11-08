Скаут НБА о Викторе Вембаньяме: «Не вижу направления, в котором он движется на площадке»

Виктор Вембаньяма набирает 17,7 очка за матч с низким процентом эффективности.

На второй год в лиге французский баскетболист демонстрирует спад в атакующих действиях. Вембаньяма также делает 9,6 подбора, 1,6 перехвата и 3,7 блок-шота (лучший показатель в НБА ).

«Он абсолютно потрясающ в защите и мало влияет на нападение. Не вижу направления, в котором он движется на площадке», – заявил один из скаутов НБА, высоко оценивающий его общий долговременный потенциал.

«Есть причина, почему он бросает так много трехочковых. Но сейчас он дает противнику передышку каждый раз, когда делает это», – заявил другой скаут.

«Сан-Антонио » начал сезон с результатом 4-5 и средней разницей очков «-2,2».