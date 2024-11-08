Пол Пирс: «Док никуда не денется из «Милуоки»

«Бакс» провально начали регулярный чемпионат.

Кевин Гарнетт заявил, что первым должен слететь с поста главный тренер.

«Это не может продолжаться в таком виде. Надо начинать показывать признаки какого-то движения. У вас Топ-5 игрок лиги, у вас все еще есть Дэйм Лиллард, и у него еще есть его «время». Их нужно вернуть к жизни. Хотя прошло только несколько матчей.

Но Док никуда не денется. Потому что это смотрелось бы чудовищно для владельцев клуба. Они избавились от Эй Джей Гриффина, притащили Дока Риверса. Им нельзя его увольнять. Им придется закончить с результатом 1-81, чтобы это произошло.

Если они не будут выглядеть претендентом, нужно будет начать смотреть на Лилларда, на Криса Миддлтона, карьера которого вряд ли уже вернется на прежний уровень. Владельцам придется задуматься о том, чтобы оптимизировать потери», – заключил Пол Пирс.

На данный момент «Бакс» идут с результатом 2-6. Контракт Дока Риверса на 40 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.