0

Пол Пирс: «Док никуда не денется из «Милуоки»

«Бакс» провально начали регулярный чемпионат.

Кевин Гарнетт заявил, что первым должен слететь с поста главный тренер.

«Это не может продолжаться в таком виде. Надо начинать показывать признаки какого-то движения. У вас Топ-5 игрок лиги, у вас все еще есть Дэйм Лиллард, и у него еще есть его «время». Их нужно вернуть к жизни. Хотя прошло только несколько матчей.

Но Док никуда не денется. Потому что это смотрелось бы чудовищно для владельцев клуба. Они избавились от Эй Джей Гриффина, притащили Дока Риверса. Им нельзя его увольнять. Им придется закончить с результатом 1-81, чтобы это произошло.

Если они не будут выглядеть претендентом, нужно будет начать смотреть на Лилларда, на Криса Миддлтона, карьера которого вряд ли уже вернется на прежний уровень. Владельцам придется задуматься о том, чтобы оптимизировать потери», – заключил Пол Пирс.

На данный момент «Бакс» идут с результатом 2-6. Контракт Дока Риверса на 40 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
logoПол Пирс
logoДок Риверс
logoМилуоки
logoКевин Гарнетт
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoЭй Джей Гриффин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Кливленд» встретится с «Голден Стэйт», «Даллас» сыграет с «Финиксом» и другие матчи
184 минуты назад
Евролига. «Панатинаикос» – «Олимпиакос», «Барселона» встретится с «Басконией» и другие матчи
5сегодня, 18:04Live
Александр Медведев о натурализации Трента Фрэйзера: «Эта тема не поддержана Федерацией Баскетбола России, попросили год посмотреть»
444 минуты назад
«Со стороны выглядит как конец света, но это не так». Джонатан Айзек прокомментировал серию поражений «Орландо»
8сегодня, 18:44
Остин Ривз: «Нам предложили отличные планы на игры, а мы их не выполняли»
1сегодня, 18:18
Винс Картер о словах Джа Морэнта в сторону «Лейкерс»: «Это может ему аукнуться»
1сегодня, 17:55
Шакил О’Нил о падении зрительской аудитории НБА: «Стеф Карри и «Голден Стэйт» все испортили»
13сегодня, 17:42
Шакил О’Нил о Кевине Дюрэнте: «Он один из величайших, отнеситесь к нему с уважением»
6сегодня, 17:11
Кендрик Перкинс: «В этом сезоне Расселл Уэстбрук пока важнее для «Денвера», чем Джамал Мюррэй»
2сегодня, 16:59
Рик Бэрри: «Хватит сравнивать разные эры баскетбола и искать лучшего баскетболиста всех времен»
6сегодня, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Омари Спеллмен о Хавьере Паскуале: «У Чави самый большой плейбук, который я когда-либо видел»
сегодня, 18:59
Двукратный лучший тренер женской НБА Курт Миллер стал генменеджером «Даллас Уингс»
сегодня, 18:32
Защитник «Нового Орлеана» Джордан Хоукинс пропустит 1-2 недели из-за травмы спины
сегодня, 17:25
Лонни Уокер о неудачном дебюте за «Жальгирис»: «Не попал бы мячом в океан»
сегодня, 16:05
Форвард «Хьюстона» Кэм Уитмор продолжит сезон в G-лиге
5сегодня, 13:29
Андреас Пистиолис: «Встречи с УНИКСом всегда особенные»
сегодня, 12:39
Дмитрий Кулагин о матче с ЦСКА: «Настрой УНИКСа максимально боевой, рабочий и собранный»
сегодня, 11:44
Костас Адетокумбо пропустит дерби с «Олимпиакосом» и еще два матча Евролиги
сегодня, 11:33
Онуралп Битим подписал контракт с «Фенербахче» и отправится в аренду в «Баварию»
сегодня, 11:16
Андре Роберсон и «Виллербан» согласовали контракт до конца сезона
сегодня, 10:56