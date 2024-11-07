Игра мощных заявлений: Стеф Карри снова делает Америку великой – бьет «Селтикс»

Ввиду болезни Грегга Поповича коллективное заявление от имени НБА по поводу итогов президентских выборов пришлось делать Стиву Керру. Он подключил все запасы самоиронии, придумал шутейку насчет эмигрантов, которые четыре года назад заехали в Штаты, всех изнасиловали и проголосовали по шесть раз, красиво признал поражение Демократов (и еще красивее порадовался, что выбор вот такого президента его не касается, так как он миллионер и ему по жизни повезло)…

И поведал о том, что попросил после всего этого у команды: «На утреннем собрании я им сказал: «Давайте сделаем Америку снова великой – давайте обыграем «Селтикс» .

Керр прав, 2016 год вернулся: Трамп – президент, а лучшие команды НБА – это «Оклахома», «Кливленд» и «Голден Стэйт».

Помимо юмора Керра, игра «Уорриорс» и «Селтикс» действительно сложилась из мощных заявлений.

Прежде всего, это было заявление самого главного тренера «Голден Стэйт».

Во второй четверти он прервал игру на отметке 4.40 и, яростно размахивая руками, набросился на Стефа Карри, который отдал слишком легкомысленный пас: за этим неряшливым действием последовали перехват от Деррика Уайта и трехочковый в исполнении Джейсона Тейтума.

«Стеф прекрасен тем, что позволяет мне орать на него, и это задает общую атмосферу , – объяснил Керр после. – Он это принял. Он признал свою ошибку. Сейчас уже все играют быстро, все бросают трехочковые. «Бостон» выбросил на 20 трехочковых больше, чем мы, во второй половине. Поэтому очень сложно победить, если вы так бездарно тратите владения. Я много говорю об этом со Стефом и Дрэймондом. Они наши лидеры, они больше всего владеют мячом, и поэтому многое зависит от них – они обязаны сократить до минимум подобные плохие решения».

«Голден Стэйт» провалился на 11 очков уже в первой половине, но к старту третьей уже вел «+14».

И основная заслуга тут – у тренерского штаба Керра, который смог выбить из ритма нападения «Бостона». Джейлен Браун отсутствовал, а потому «Уорриорс» активно применяли ловушки против Джейсона Тейтума и Деррика Уайта, вынуждая их или их партнеров ошибаться (10 потерь за половину). Получилось так, что 20% владений «Бостона» завершились ошибками, и это у команды, которая обычно бережно обращается с мячом .

Агрессивная и слаженная игра обороны «Уорриорс» смутила и лидера «Бостона». Тейтум всего два раза попал с игры (из 7) и допустил 4 потери.

Керр создает принципиально новый «Голден Стэйт», объясняя, что от безалаберности бывшей династии нужно отходить: он впервые играет такой длинной ротацией и теперь наказывает собственных игроков за мимолетную расслабленность в обычном матче регулярки.

Второе заявление с самого лета торопился выложить Джейсон Тейтум (и примкнувшие к нему болельщики «Селтикс»).

Стива Керра в Бостоне принимали как «злодея» и подвергли качественной обструкции.

Он даже как будто такого не ожидал, заметив перед игрой: «Не думаю, что до меня есть кому-то какое-либо дело, чтобы прямо меня освистывать, но посмотрим, как там сложится. Есть ли у меня какие-то сожаления по поводу моего решения? Нет, мы же взяли золото Олимпиады. Мне не доставляло никакого удовольствия держать Джейсона на скамейке. Это не самые приятные решения, но все наши парни очень хороши».

Джо Маззулла в большом перерыве нашел ответ на ловушки «Голден Стэйт». Благодаря ему «Бостон» провел практически идеальную третью четверть – легко выбирался из капканов за счет своевременных передач, получал возможности для открытых трехочковых (10 из 21), а также пользовался тем, что «большие» «Уорриорс» выбегали на периметр (8 отскоков в нападении) .

Само собой, локомотивом всех этих изменений выступил Тейтум, нашедший наконец для своей мстительности лучшее применение. Он стал самым результативным игроком встречи – набрал 32 очка (10 из 20, 5 из 10 трехочковых) и 9 раз вставал на линию. «Селтикс» становятся лучшей версией себя тогда, когда их лидер создает возможности для остальных, но на этот раз его некому было поддержать с дуги: «Бостон» выбросил аж 54 попытки и реализовал только 19. Поэтому Тейтум сконцентрировался на собственных атаках, только этим и показав, что для него это не совсем обычный матч.

До конца, правда, он эту линию не довел: в четвертой четверти «Уорриорс» снова вынуждали его либо расставаться с мячом, либо лезть через Кевона Луни.

Наконец, третье важное заявление сделало новое (ну, или обновленное) окружение Карри.

«А вы сами-то как думаете? – ничего не скрывал Бадди Хилд. – Да, это заявление. Если мы не победили бы, все бы сказали: «Да они ни с кем еще не играли». Нужно было сделать заявление, ведь так? »

«Уорриорс» уступали 7 очков за 7 минут до конца.

И в этих последних минутах можно было разглядеть многое.

С одной стороны, Стеф Карри напомнил «Селтикс» о том, что с 2022 года они так и не придумали, что с ним делать (особенно если ошибаться в разменах, как это сделали Уайт с Тейтумом в моменте с трехочковым).

Лидер «Уорриорс» постоянно находил размен на Кету и заставил «большого» немало подвигаться на дуге. Он не только за уши вытащил «Голден Стэйт» из ямы при помощи трехочкового и еще трех очков с линии, но и был инициатором важнейших владений своей команды.

С другой, победа «Уорриорс» была достигнута за счет коллективных усилий, а вовсе не индивидуального превосходства лидера.

Тут заявил о себе и неожиданно уверенный Эндрю Уиггинс, взявший на себя обязанности второго креативщика и мешавший Тейтуму поквитаться с тренером.

Тут метался по паркету неугомонный Гэри Пэйтон.

Тут был Дрэймонд Грин, обеспечивающий подстраховку и мешающий трехочковым на слабой стороне своими длиннющими руками.

Тут Бадди Хилд стал автором ключевого попадания – Тейтум завис в прострации и не успел к нему на дугу.

И, конечно, тут проявился прежний Кевон Луни, который за 16 минут на паркете собрал 10 подборов. Стив Керр отказался от Трэйса Джексона-Дэвиса на решающие минуты матча и предпочел проверенного «большого», и, по сути, именно тот и решил игру в пользу «Голден Стэйт»: Карри накрывали – но Луни успевал к мячу быстрее всех, Грин выбросил «сквозняк» – но Луни воплотил этот промах в легкие очки.

Хилд так или иначе раскрыл то, о чем думали «Уорриорс» перед этой игрой. Сезон для «Голден Стэйт» пока получается успешным (7-1), но ввиду легкого расписания они и сами пока не могут понять, насколько эта новая глубокая команда, без второй звезды и с Хилдом, которого активно искали «Селтикс» на протяжении всего матча, может быть хороша.

Встреча с действующим чемпионом и несколько ближайших дадут хотя бы приблизительный ответ. Джо Лэйкоб уже победно взметнул кулак после сирены.

Фото: Gettyimages.ru /Scott Taetsch