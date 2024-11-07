Евролига назначила 7 штрафов на общую сумму в 74500 евро в адрес «Црвены Звезды» и персонала клуба
Больше всего претензий у лиги оказалось к «Црвене Звезде». Клубу были вынесены замечания по результатам 6-го и 7-го туров:
– Никола Калинич и Неманя Недович получили штрафы в 5000 евро за комментарии в адрес судей.
– Клуб и председатель совета директоров команды Желько Дрчелич получили штрафы по 10000 за критику арбитров.
– Лука Митрович и Неманя Недович заплатят 7000 и 5000 соответственно за неподобающее поведение в адрес судей во время матча с «Жальгирисом».
– Клуб оштрафован на 32500 за оскорбительные выкрики и бросание предметов на площадку в игре против «Панатинаикоса» в 7-м туре.
Кроме «Црвены Звезды» штрафы заплатят главный тренер «Барселоны» Жоан Пеньярройя (5000) за критику арбитров после 4 тура и «Олимпиакос» (5000) за поведение фанатов в матче против «Барселоны» в 7-й игровой день.
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