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Евролига. «Фенербахче» – «Панатинаикос», «Барселона» примет «Виллербан»

Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата Евролиги.

Турецкий «Фенербахче» сыграет с греческим «Панатинаикосом», испанская «Барселона» примет французский «Виллербан».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Жальгирис Литва – 4-1, Барселона Испания – 3-1, Фенербахче Турция – 3-1, Реал Испания – 3-2, Баскония Испания – 3-2, Анадолу Эфес Турция – 3-2, Монако – 3-2, Црвена Звезда Сербия – 3-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Олимпиакос Греция – 2-2, Виллербан Франция – 2-2, Бавария Германия – 2-2,  Партизан Сербия – 2-3, Париж Франция – 2-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-3, Виртус Италия – 1-4, Милан Италия – 1-4, Альба Германия – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
logoБарселона
logoАСВЕЛ Виллербан
logoБавария
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