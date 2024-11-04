Джейлен Джонсон набрал 29 очков, 9 подборов и 8 передач в победном матче с «Новым Орлеаном»
«Атланта» уверенно победила «Новый Орлеан» – 126:111.
В составе «Хоукс» форвард Джейлен Джонсон записал на свой счет 29 очков, 9 подборов и 8 передач.
За 38 минут на площадке Джонсон реализовал 12 из 20 с игры и 5 из 6 с линии. В его активе также 2 перехвата и 2 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости