Видео
1

Джейлен Джонсон набрал 29 очков, 9 подборов и 8 передач в победном матче с «Новым Орлеаном»

«Атланта» уверенно победила «Новый Орлеан» – 126:111.

В составе «Хоукс» форвард Джейлен Джонсон записал на свой счет 29 очков, 9 подборов и 8 передач.

За 38 минут на площадке Джонсон реализовал 12 из 20 с игры и 5 из 6 с линии. В его активе также 2 перехвата и 2 блок-шота.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoАтланта
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДжейлен Джонсон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Джонсон и Лука Дончич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 06:15Видео
Будущее НБА уже наступило. 26 лучших не старше 26
2712 июня, 13:32
Трипл-дабл Джейлена Джонсона (28+14+11) помог «Атланте» одержать победу над «Детройтом»
114 апреля, 08:50Видео
Новый Йокич, замена Хардена, суператлет из «Уорриорс». Главные открытия этого сезона в НБА
1823 марта, 07:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джейлен Джонсон и Лука Дончич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 06:15Видео
Лука Дончич набрал 32 очка, 9 подборов и 7 передач в победном матче с «Орландо»
1сегодня, 06:08Видео
Агада, Лабери, Пойтресс, Захаров и Тримбл – в символической пятерке тура Лиги ВТБ
1сегодня, 05:52
«Пистонс» пришлось добираться на игру с «Нетс» на метро из-за Нью-йоркского марафона
2сегодня, 05:44Видео
НБА признала две судейские ошибки в пользу «Торонто» в решающие минуты матча канадцев против «Сакраменто»
1сегодня, 05:32
«Смотрится хорошо». Стефен Карри может вернуться в строй в матче с «Вашингтоном» в понедельник
7сегодня, 04:38
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с «Астаной»
сегодня, 04:19
В Милуоки ограбили дом Бобби Портиса
16сегодня, 04:14
НБА. «Бруклин» уступил «Детройту», 32 очка от Дончича помогли «Далласу» крупно обыграть «Орландо»
31сегодня, 04:07
Пол Джордж, как ожидается, дебютирует за «Филадельфию» в матче с «Финиксом» в понедельник
сегодня, 04:03
Ко всем новостям
Последние новости
В Новогорске стартовал сбор женской команды России
34 минуты назад
Джастин Бин из «Альбы» выбыл на 3 месяца с переломом запястья
44 минуты назад
Ростислав Вергун: «Большая ротация, которую использовали в последних матчах, сделала игру «Уралмаша» качественней»
сегодня, 06:00
Лука Дончич о трештоке на немецком в матче с «Мэджик»: «Я слышал, как они говорили по-немецки, так что сказал кое-что»
2сегодня, 05:13
Чемпионат Италии. «Тренто» разгромил «Милан», «Виртус» был сильнее «Тревизо» и другие результаты
1вчера, 21:22
Адриатическая лига. «Будучность» выиграла у «Меги»
вчера, 20:27
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» в гостях обыграл АЕК, «Панатинаикос» разгромил «Промитеас»
вчера, 20:25
Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Петким Спора»: «Проявление неуважения к нашему клубу и нашим болельщикам»
1вчера, 19:19
Василий Карасев: «Не все лидеры МБА-МАИ показывают баскетбол, соответствующий их уровню»
вчера, 18:51
Евгений Пашутин о победе над МБА-МАИ: «Забрали 45 отскоков против 33 и сократили количество потерь»
вчера, 18:45