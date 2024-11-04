Джейлен Джонсон набрал 29 очков, 9 подборов и 8 передач в победном матче с «Новым Орлеаном»

«Атланта» уверенно победила «Новый Орлеан» – 126:111.

В составе «Хоукс» форвард Джейлен Джонсон записал на свой счет 29 очков, 9 подборов и 8 передач.

За 38 минут на площадке Джонсон реализовал 12 из 20 с игры и 5 из 6 с линии. В его активе также 2 перехвата и 2 блок-шота.