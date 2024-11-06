«Индиана» проявляет интерес к Джавейлу Макги

«Индиана» может подписать Джавейла Макги.

По информации эксперта Кевина О’Коннора, «Пэйсерс» присматриваются к центровому Джавейлу Макги (36 лет, 213 см), который является свободным агентом.

Макги является трехкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс». В прошлом сезон он выступал за «Сакраменто», набирая 4,0 очка и 2,7 подбора в среднем за матч.