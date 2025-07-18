MVP-2024 чемпионата Литвы Ажуолас Тубелис присоединился к «Жальгирису»
Ажуолас Тубелис будет выступать за «Жальгирис».
23-летний форвард (211 см) провел прошлый сезон в «Ритасе», набирая 13,4 очка и 5,7 подбора за 23,3 минуты в среднем.
В 2024 году баскетболист был признан MVP литовского чемпионата.
Тубелис подписал с «Жальгирисом» трехлетнее соглашение (2+1) и дебютирует в следующем розыгрыше Евролиги. Форвард также вызван в сборную и сыграет на Евробаскете-2025.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Жальгириса»
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