MVP-2024 чемпионата Литвы Ажуолас Тубелис присоединился к «Жальгирису»

Ажуолас Тубелис будет выступать за «Жальгирис».

23-летний форвард (211 см) провел прошлый сезон в «Ритасе», набирая 13,4 очка и 5,7 подбора за 23,3 минуты в среднем.

В 2024 году баскетболист был признан MVP литовского чемпионата.

Тубелис подписал с «Жальгирисом » трехлетнее соглашение (2+1) и дебютирует в следующем розыгрыше Евролиги . Форвард также вызван в сборную и сыграет на Евробаскете-2025.