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Клэй Томпсон забросил 72 трехочковых подряд на тренировке

Защитник «Далласа» продолжает оттачивать снайперские навыки.

Тренер Крис Брикли выложил в соцсети видео с тренировки Клэя Томпсона, на котором 35-летний баскетболист реализовывает 72 дальних броска подряд.

На отметке 69 кто-то за кадром прокричал: «Все, хорош!»

В прошедшем сезоне Томпсон исполнял трехочковые с точностью в 39,1% при 7,7 попытках в среднем за матч, средний процент дальних попаданий за 12 проведенных в НБА сезонов – 41,1%.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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