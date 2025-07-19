Клэй Томпсон забросил 72 трехочковых подряд на тренировке
Защитник «Далласа» продолжает оттачивать снайперские навыки.
Тренер Крис Брикли выложил в соцсети видео с тренировки Клэя Томпсона, на котором 35-летний баскетболист реализовывает 72 дальних броска подряд.
На отметке 69 кто-то за кадром прокричал: «Все, хорош!»
В прошедшем сезоне Томпсон исполнял трехочковые с точностью в 39,1% при 7,7 попытках в среднем за матч, средний процент дальних попаданий за 12 проведенных в НБА сезонов – 41,1%.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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