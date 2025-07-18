Сегодня в Индианаполисе пройдут конкурсы Уик-энда всех звезд женской НБА
Женская НБА проведет конкурсы звездного уик-энда.
В программе два мероприятия – конкурс мастерства и конкурс трехочковых.
Уик-энд всех звезд-2025
Индианаполис
Конкурс мастерства: Наташа Клауд, Скайлар Диггинс, Аллиша Грэй, Эрика Уилер и Кортни Уильямс.
Конкурс трехочковых: Соня Ситрон, Аллиша Грэй, Лекси Халл, Сабрина Ионеску и Келси Плам.
19 февраля. 3.00 (мск)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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