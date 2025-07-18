Елена Тодорович стала первой женщиной-главным тренером в высшем дивизионе чемпионата Бразилии

Елена Тодорович будет работать в Бразилии.

31-летний специалист с гражданством Сербии и Австралии станет первой женщиной-главным тренером в высшем дивизионе бразильского чемпионата и будет руководить «Форталезой».

Тодорович работала в «Фенербахче» и сборной Греции. Персонально занималась с Яннисом Адетокумбо, Патриком Миллсом, Джошем Гидди и Ником Калатесом, а также занимала руководящую должность в Совете главных тренеров Евролиги.

«Буду адаптироваться к новой культуре. Это четвертый континент, на котором мне предстоит работать, каждый был уникальным. Главной задачей всегда остается завоевание доверия игроков, постепенное строительство команды.

Но я не рассматриваю эти задачи как преграды. Это привилегия.

Вассилис Спанулис недавно сказал, что нам повезло превратить хобби в профессию, так что не стоит ни на что жаловаться, и я с ним полностью согласна. Это мой выбор, моя мечта и моя жизнь», – поделилась Тодорович.