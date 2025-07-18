Новичку «Пеликанс» Дерику Куину потребовалась операция на запястье, на восстановление уйдет 3 месяца

Дерик Куин неудачно начал сотрудничество с «Новым Орлеаном».

20-летний форвард был выбран 13-м на драфте-2025 после широко критикуемого обмена (23-й пик драфта-2025 – Эйса Ньюэлл – и незащищенный пик первого раунда драфта-2026).

Куин хорошо показал себя в Летней лиге, оформив дабл-даблы в трех матчах.

Однако после этого Куину потребовалась операция на левом запястье. Форвард получил разрыв ладьевидно-полулунной связки. Следующее обследование пройдет через 12 недель. Новичок пропустит сборы и предсезонные матчи.