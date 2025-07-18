  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Новичку «Пеликанс» Дерику Куину потребовалась операция на запястье, на восстановление уйдет 3 месяца
2

Новичку «Пеликанс» Дерику Куину потребовалась операция на запястье, на восстановление уйдет 3 месяца

Дерик Куин неудачно начал сотрудничество с «Новым Орлеаном».

20-летний форвард был выбран 13-м на драфте-2025 после широко критикуемого обмена (23-й пик драфта-2025 – Эйса Ньюэлл – и незащищенный пик первого раунда драфта-2026).

Куин хорошо показал себя в Летней лиге, оформив дабл-даблы в трех матчах.

Однако после этого Куину потребовалась операция на левом запястье. Форвард получил разрыв ладьевидно-полулунной связки. Следующее обследование пройдет через 12 недель. Новичок пропустит сборы и предсезонные матчи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Уилла Гиллори
logoНовый Орлеан
травмы
logoДерик Куин
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сэм Весени: «Если за столом не видно лоха, значит, лох – ты». Увы, «Пеликанс» не осознают этого»
2129 июня, 07:58
Дерик Куин: «Не думаю, что кто-то на этом драфте когда-либо будет лучше меня»
628 июня, 18:36
«Новый Орлеан» выменял Дерика Куина, поднявшись на драфте
426 июня, 01:37
Главные новости
Зак Лоу о ругани Кэма Томаса: «Уверен во всем, что я о нем сказал»
3сегодня, 20:49
«Лейкерс» интересовались Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и Донте Дивинченцо
2сегодня, 19:59
Дэвид Джонс-Гарсия отказался от предложения на 2 миллиона евро в год от «Олимпиакоса»
1сегодня, 19:36
Даг Макдермотт подпишет 1-летний минимальный контракт с «Сакраменто»
сегодня, 19:25
«Барселона» близка к подписанию Уилла Клайберна
1сегодня, 19:06
«Лейкерс» подпишут двусторонние контракты с Кристианом Колоко и Крисом Маноном
5сегодня, 18:42
MVP финала женской НБА 2019 года Эмма Мессеман присоединится к «Нью-Йорку»
3сегодня, 18:15
НБА отдает краткосрочный приоритет европейскому проекту перед расширением в США
7сегодня, 17:47
Клубы НБА используют Сиэтл в качестве «страшилки» при обсуждении новых арен с городскими властями
1сегодня, 17:28
Джон Холлинджер: «В НБА обсуждают, насколько решения «Портленда» вернуть Дэмиана Лилларда и взять Яна Ханьсэня продиктованы продажей клуба»
13сегодня, 17:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» отчислили центрового Трея Джемисона
сегодня, 21:06
Орландо Робинсон подписал двусторонний контракт с «Мэджик»
2сегодня, 20:22
Карлик Джонс набил татуировку с рукопожатием от Леброна Джеймса на Олимпиаде
2сегодня, 18:55Фото
Евролига, скорее всего, выберет место проведения «Финала четырех»-2026 23 июля
сегодня, 18:32
Дмитрий Сонько продолжит играть за «Енисей»
сегодня, 17:59
Ассистент из штаба «Мэджик» Рэнди Грегори присоединится к сборной Германии
сегодня, 16:42
Дрю Николас станет главой департамента игрового персонала «Бостона»
сегодня, 16:29
«Мемфис» отчислил защитника Зайона Пуллина
сегодня, 15:59Фото
Оливер Попович продолжит тренировать «Зенит-2»
сегодня, 15:52
Леброн Джеймс снялся в клипе рэпера Tyler, the Creator
6сегодня, 15:10Видео