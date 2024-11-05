Пол Джордж о решающем броске: «Думал, что отстаем на одно очко. Очередная идиотская ошибка»

Пол Джордж рассказал о решающем броске в матче против «Финикса».

«Плохо оценил ситуацию. Думал, что отстаем на одно очко. Когда Кевин Дюрэнт исполнил лэй-ап, думал, что они вышли вперед на одно очко. Иначе бросил бы трехочковый на победу вместо того, чтобы набирать два и сравнивать счет.

Посмотрел повтор. Очередная идиотская ошибка. Кайл Лаури создал для меня отличный матчап, я совершил открытый бросок, но мяч выскочил из кольца. Ничего не поделаешь», – сказал форвард «Филадельфии».