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Пол Джордж о дебюте: «Мне нужно разыграться. Хорошая новость в том, что физически чувствовал себя отлично»

Пол Джордж прокомментировал дебют за «Филадельфию».

Звездный форвард, который пропустил старт сезона из-за ушиба колена, набрал 15 очков, 5 подборов и 4 передачи при 4 из 14 с игры и 7 потерях в проигранном матче с «Финиксом».

«Мне нужно разыграться. Хорошая новость в том, что физически чувствовал себя отлично, вышел на площадку и делал свое дело без каких-либо мыслей о том, что тело как-то ограничивает меня. Отличное самочувствие.

С коленями все было лучше, чем ожидалось. Я хотел начать этот процесс, втянуться, добиться прогресса в смысле выносливости – это должно помочь в следующих матчах», – заявил Джордж.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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