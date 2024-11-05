Дюрэнт стал автором решающего попадания в матче с «Сиксерс». Джордж смазал спасительный бросок
«Финикс» одолел «Филадельфию» в напряженной концовке – 118:116.
На последних секундах форвард «Санз» Кевин Дюрэнт стал автором победного попадания.
Звездный новобранец «76-х» Пол Джордж в ответном владении смазал спасительный бросок.
На счету Дюрэнта 35 очков, 4 подбора и 6 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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