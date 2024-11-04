Име Удока о Бадди Хилде: «У «Голден Стэйт» снова появился Клэй Томпсон»
Име Удока отдал должное Бадди Хилду.
После поражения от «Уорриорз» (121:127) главный тренер «Рокетс» ответил на вопрос журналистов об игре свингмена калифорнийцев.
Хилд набрал 27 очков и 7 подборов при 6 из 10 из-за дуги.
«У «Голден Стэйт» снова появился Клэй Томпсон. Так они его используют», – сказал Удока.
Один из ключевых игроков чемпионских «Уорриорз» Клэй Томпсон летом перешел в «Мэверикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
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