Име Удока о Бадди Хилде: «У «Голден Стэйт» снова появился Клэй Томпсон»

Име Удока отдал должное Бадди Хилду.

После поражения от «Уорриорз» (121:127) главный тренер «Рокетс» ответил на вопрос журналистов об игре свингмена калифорнийцев.

Хилд набрал 27 очков и 7 подборов при 6 из 10 из-за дуги.

«У «Голден Стэйт » снова появился Клэй Томпсон. Так они его используют», – сказал Удока .

Один из ключевых игроков чемпионских «Уорриорз» Клэй Томпсон летом перешел в «Мэверикс».