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«Смотрится хорошо». Стефен Карри может вернуться в строй в матче с «Вашингтоном» в понедельник

Стеф Карри все ближе к возвращению в строй.

Разыгрывающий «Уорриорз» получил статус «под вопросом» перед выездным матчем с «Уизардс», который состоится в понедельник.

«Стеф смотрится хорошо. Но самое главное, как он будет себя чувствовать на следующий день. Посмотрим», – сказал главный тренер «воинов» Стив Керр после воскресной тренировки.

В субботу Карри пропустил третий матч подряд из-за растяжения мышцы левого голеностопа.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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