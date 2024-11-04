«Смотрится хорошо». Стефен Карри может вернуться в строй в матче с «Вашингтоном» в понедельник
Стеф Карри все ближе к возвращению в строй.
Разыгрывающий «Уорриорз» получил статус «под вопросом» перед выездным матчем с «Уизардс», который состоится в понедельник.
«Стеф смотрится хорошо. Но самое главное, как он будет себя чувствовать на следующий день. Посмотрим», – сказал главный тренер «воинов» Стив Керр после воскресной тренировки.
В субботу Карри пропустил третий матч подряд из-за растяжения мышцы левого голеностопа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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