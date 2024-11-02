Стеф Карри занимается по индивидуальной программе. Есть шанс, что лидер «Уорриорз» вернется в понедельник

Стеф Карри все ближе к возвращению в строй.

Разыгрывающий «Уорриорз» принял участие в пятничной тренировке команды в Хьюстоне, занимаясь по индивидуальной программе.

Калифорнийцы исключили участие Карри в субботней игре с «Рокетс», но заявили, что его повторно обследуют в воскресенье. Возможно, это откроет ему путь к возвращению в понедельник в матче против «Уизардс» в Вашингтоне.

«Карри много работал над физическими кондициями, выполнил много беговых движений. Он выглядит хорошо», – сказал главный тренер «воинов» Стив Керр после пятничной тренировки.

В субботу Карри пропустит третий матч подряд из-за растяжения мышцы левого голеностопа, которое получил в воскресенье.