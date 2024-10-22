«Нью-Йорк» заинтересован в подписании контракта с Мэттом Райаном

«Никс» заинтересованы в подписании Мэтта Райана.

«Никс» должны подписать двух игроков в течение первых двух недель сезона. Клуб планировал сохранить Лэндри Шэмета в начале сезона, но защитник получил травму плеча.

Райан стал свободным агентом после отчисления из «Нового Орлеана» в начале октября.

В прошлом сезоне Райан принял участие в 28 матчах за «Пеликанс», в среднем набирая 5,4 очка и 1,4 подбора за 13,9 минуты. Мэтт реализовал 45,1% трехочковых бросков.