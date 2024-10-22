«Нью-Йорк» заинтересован в подписании контракта с Мэттом Райаном
«Никс» заинтересованы в подписании Мэтта Райана.
«Никс» должны подписать двух игроков в течение первых двух недель сезона. Клуб планировал сохранить Лэндри Шэмета в начале сезона, но защитник получил травму плеча.
Райан стал свободным агентом после отчисления из «Нового Орлеана» в начале октября.
В прошлом сезоне Райан принял участие в 28 матчах за «Пеликанс», в среднем набирая 5,4 очка и 1,4 подбора за 13,9 минуты. Мэтт реализовал 45,1% трехочковых бросков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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