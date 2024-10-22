1

«Нью-Йорк» заинтересован в подписании контракта с Мэттом Райаном

«Никс» заинтересованы в подписании Мэтта Райана.

«Никс» должны подписать двух игроков в течение первых двух недель сезона. Клуб планировал сохранить Лэндри Шэмета в начале сезона, но защитник получил травму плеча.

Райан стал свободным агентом после отчисления из «Нового Орлеана» в начале октября.

В прошлом сезоне Райан принял участие в 28 матчах за «Пеликанс», в среднем набирая 5,4 очка и 1,4 подбора за 13,9 минуты. Мэтт реализовал 45,1% трехочковых бросков.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
возможные переходы
logoНью-Йорк
logoНБА
logoМэтт Райан
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фэнтези НБА: гид к новому сезону. Кого из звезд и дешевых игроков брать?
1216 минут назадФэнтези
НБА. Сегодня стартует сезон-2024/25. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Лейкерс» встретятся с «Миннесотой» в Лос-Анджелесе
50сегодня, 19:40
«Голден Стэйт» вел переговоры с «Миннесотой» по Карлу-Энтони Таунсу
сегодня, 19:02
Лука и ШГА бьются за MVP, «Оклахома» и «Бостон» – в финале. Какой будет НБА-24/25
32сегодня, 13:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Леброн и Бронни Джеймсы снялись в рекламе Nike
6 минут назадВидео
Еврокубок. «Литкабелис» нанес первое поражение «Бурку», «Гран-Канария» разгромила «Ульм» с разницей «+47» и другие результаты
33 минуты назад
НБА. Сегодня стартует сезон-2024/25. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Лейкерс» встретятся с «Миннесотой» в Лос-Анджелесе
50сегодня, 19:40
Шэмс Чарания: «В течение месяца мы узнаем, кто будет владельцем «Миннесоты»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст о Леброне и Бронни: «Если игра пойдет нормально, будьте на своих местах в начале второй четверти»
3сегодня, 18:10
«Голден Стэйт» планировал выменять и Пола Джорджа, и Лаури Маркканена
8сегодня, 17:27
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят первый матч сезона
16сегодня, 15:39
«Майк Миллер не мог произнести мою фамилию». Никола Йокич рассказал о происхождении прозвища «Джокер»
11сегодня, 15:33
Джо Маззулла: «Никакого давления. Мы все скоро умрем, и все это уже не важно»
3сегодня, 15:08
Пол Джордж: «В Вашингтоне был репортер, который пялился на причиндалы игроков, пока те переодевались»
11сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Макс Кристи: «Начинаем сезон с пушками наперевес»
23 минуты назад
Зайон Уильямсон может пропустить первый матч сезона из-за болезни
2сегодня, 20:32
Евролига отклонила протест «Панатинаикоса» на судейское решение в матче с «Парижем»
сегодня, 20:07
Андрей Кириленко: «По‑снобски подходим к другим странам. Нам необходимо играть с командами из Южной Америки, Африки, Азии»
1сегодня, 19:48
«Голден Стэйт» вел переговоры с «Миннесотой» по Карлу-Энтони Таунсу
сегодня, 19:02
Лука Дончич: «Уже не сильно болит. Я в порядке»
сегодня, 18:45
Андрей Кириленко: «Мы абсолютно в хороших отношениях с ФИБА, но она полностью зависит от МОК»
1сегодня, 18:32
Андреас Пистиолис: «Автодор» может наказать, если не будем уважать игру»
1сегодня, 18:22
Евролига оштрафовала Андреа Тринкьери на 5 000 евро за критику судей
сегодня, 17:08
Алекс Адетокумбо перешел из «Подгорицы» в ПАОК
1сегодня, 16:35