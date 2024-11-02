4

Кевин Дюрэнт поругался в соцсетях с болельщиками, которые делают ставки на спорт

Кевин Дюрэнт поругался в соцсетях с болельщиками.

«Финиксу» в пятницу удалось победить «Клипперс», несмотря на «-21» по ходу встречи. Форвард «Санз» в четвертой четверти ни разу не бросил по кольцу и призвал своих поклонников сделать акцент на команде.

«Отличная победа, «Санз». Ну а тем, кто делал ставки на меня, удачи в следующий раз лол», – написал Дюрэнт.

На слова Кевина отреагировали люди, которые делали ставки. Один из них раскритиковал баскетболиста за то, что тот слишком легкомысленно относится к подобной деятельности. 

Дюрэнт в ответ призвал мужчину более ответственно относиться к ставкам, отметив, что это большой риск. 

К диалогу присоединились другие пользователи, один из них назвал игру форварда «мусорной» и написал, что тот «сдулся».

«Хватит обвинять меня в том, что вы потеряли деньги из-за того, что у вас проблемы со ставками», – заключил баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
logoФиникс
logoНБА
болельщики
logoКевин Дюрэнт
соцсети
Ставки на баскетбол
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт о противостоянии с сыном Леброна в матче НБА: «Черт, вот я старпер»
219 октября, 05:46Видео
Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт поддержали удаление с трибуны болельщика, который не отдавал мяч судье
7 октября, 12:21Видео
«Хорошо, когда рядом есть дядьки». Эдвардс выложил фотографии Дюрэнта и Карри
810 августа, 08:10
Кевин Дюрэнт вступил в перепалку в соцсетях по поводу статуса Николы Йокича
139 августа, 10:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кристиан Браун и Ив Мисси – авторы лучших моментов игрового дня НБА
4 минуты назадВидео
Остин Риверс: «Таунс – самый мастеровитый центровой НБА. В этом он превосходит Йокича»
119 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Пари НН»
52 минуты назад
Спортс’’ ищет баскетбольного автора
55 минут назадВакансия
«Нам нужно провести расследование». Гобер и Эдвардс пошутили по поводу того, что Йокич знал комбинацию «Вулвз» после тайм-аута
2сегодня, 08:02Видео
«Прямая трансляция из Лебронто». Леброн пришел на матч против «Рэпторс» в Торонто в маске из «Крика»
4сегодня, 07:30Фото
Руди Гобер об эпизоде с Брауном: «Мне понравился данк, но то, что было после – нет. Это часть игры»
5сегодня, 07:01Видео
НБА. 38 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Торонто», «Миннесота» одолела «Денвер» и другие результаты
145сегодня, 06:54
Кристиан Браун поставил сверху через Руди Гобера
2сегодня, 06:51Видео
Грант Уильямс снес Джейсона Тейтума и получил неспортивный второй степени
8сегодня, 05:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» – «Жирона», «Манреса» встретится с «Уникахой» и другие матчи
7 минут назад
Джейлен Браун: «Я думал, что Тейтум и Грант друзья. Видимо, нет»
3сегодня, 06:37
Сестра Эла Хорфорда: «Круто, что Бронни играет с отцом, но я переживаю за более сильных ребят, которых не выбрали на драфте»
9сегодня, 06:19
Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Перистери», «Марусии» встретится с ПАОКом
сегодня, 05:48
На матче по американскому футболу гостевую команду отвлекали изображением статуи Дуэйна Уэйда
3сегодня, 05:42Видео
Нандо Де Коло пришел на матч в образе Джоуи из сериала «Друзья»
1сегодня, 04:50Фото
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Дарушафака», «Бешикташ» примет «Мерсин»
сегодня, 04:44
Матиаса Лессора горячо приняли фанаты «Црвены Звезды»
вчера, 21:09Видео
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» разгромил «Стад Рошеле», «Лимож» обыграл «Элан Шалон»
вчера, 20:59
Адриатическая лига. «Игокеа» уступила «Борацу»
вчера, 20:59