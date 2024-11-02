Кевин Дюрэнт поругался в соцсетях с болельщиками, которые делают ставки на спорт

Кевин Дюрэнт поругался в соцсетях с болельщиками.

«Финиксу » в пятницу удалось победить «Клипперс», несмотря на «-21» по ходу встречи. Форвард «Санз» в четвертой четверти ни разу не бросил по кольцу и призвал своих поклонников сделать акцент на команде.

«Отличная победа, «Санз». Ну а тем, кто делал ставки на меня, удачи в следующий раз лол», – написал Дюрэнт.

На слова Кевина отреагировали люди, которые делали ставки. Один из них раскритиковал баскетболиста за то, что тот слишком легкомысленно относится к подобной деятельности.

Дюрэнт в ответ призвал мужчину более ответственно относиться к ставкам, отметив, что это большой риск.

К диалогу присоединились другие пользователи, один из них назвал игру форварда «мусорной» и написал, что тот «сдулся».

«Хватит обвинять меня в том, что вы потеряли деньги из-за того, что у вас проблемы со ставками», – заключил баскетболист.