Кевин Дюрэнт поругался в соцсетях с болельщиками, которые делают ставки на спорт
«Финиксу» в пятницу удалось победить «Клипперс», несмотря на «-21» по ходу встречи. Форвард «Санз» в четвертой четверти ни разу не бросил по кольцу и призвал своих поклонников сделать акцент на команде.
«Отличная победа, «Санз». Ну а тем, кто делал ставки на меня, удачи в следующий раз лол», – написал Дюрэнт.
На слова Кевина отреагировали люди, которые делали ставки. Один из них раскритиковал баскетболиста за то, что тот слишком легкомысленно относится к подобной деятельности.
Дюрэнт в ответ призвал мужчину более ответственно относиться к ставкам, отметив, что это большой риск.
К диалогу присоединились другие пользователи, один из них назвал игру форварда «мусорной» и написал, что тот «сдулся».
«Хватит обвинять меня в том, что вы потеряли деньги из-за того, что у вас проблемы со ставками», – заключил баскетболист.
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