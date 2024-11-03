Евгений Пашутин о победе над МБА-МАИ: «Забрали 45 отскоков против 33 и сократили количество потерь»
Евгений Пашутин назвал ключи к победе «Пармы» над МБА-МАИ – 63:58.
«Поздравляю команду и наших болельщиков, для нас это очень важная победа. Понимали, что МБА-МАИ сейчас в неплохой форме, старались максимально затруднить броски лидерам. Не получалось выполнять то, что хотели, в течение двух четвертей, даже можно сказать двух с половиной четвертей.
Ключевых фактора, пожалуй два: первое – наша игра на подборах, мы забрали 45 отскоков против 33, ну и конечно сократили количество потерь после перерыва, успокоились. То, что мы выиграли последнюю четверть 17:7 о многом говорит. Ребята сели в защиту, отдали все силы. Идем дальше!» – сказал главный тренер «Пармы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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