Евгений Пашутин о победе над МБА-МАИ: «Забрали 45 отскоков против 33 и сократили количество потерь»

Евгений Пашутин назвал ключи к победе «Пармы» над МБА-МАИ – 63:58.

«Поздравляю команду и наших болельщиков, для нас это очень важная победа. Понимали, что МБА-МАИ сейчас в неплохой форме, старались максимально затруднить броски лидерам. Не получалось выполнять то, что хотели, в течение двух четвертей, даже можно сказать двух с половиной четвертей.

Ключевых фактора, пожалуй два: первое – наша игра на подборах, мы забрали 45 отскоков против 33, ну и конечно сократили количество потерь после перерыва, успокоились. То, что мы выиграли последнюю четверть 17:7 о многом говорит. Ребята сели в защиту, отдали все силы. Идем дальше!» – сказал главный тренер «Пармы».