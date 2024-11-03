Сергей Елевич: «Локомотив‑Кубань» нервничал в четвертой четверти матча с «Зенитом» и совершал ошибки»
Сергей Елевич прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом-Кубань» – 77:71.
«Зенит» очень хорошо начал эту игру, и первая четверть осталась за ним. Во второй и третьей четвертях «Локомотив» прекрасно играл в защите и не давал сопернику возможностей для завершения атак.
Ну, а в заключительной четверти «Локомотив» как‑то занервничал, стал совершать много ошибок. Как‑то торопиться железнодорожники стали, трехочковые не шли у них. Может быть, было волнение: играли дома при полных трибунах и испытывали давление. Возможно, так.
«Зенит» же, напротив, в концовке встречи расслабился и заиграл уверенно и раскрепощенно», — сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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