Андрей Ведищев о проигрыше «Зениту»: «Не хватило концентрации»
Андрей Ведищев назвал причны поражения «Локо» от «Зенита» – 71:77.
«К сожалению, игра у нас не получилась. Хоть и защищались сегодня неплохо, нашей проблемой стало нападение. Не забили слишком много открытых бросков.
У нас было слишком много подряд матчей, которые требовали особенной концентрации, и сегодня нам ее не хватило», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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