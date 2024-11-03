0

Андрей Ведищев о проигрыше «Зениту»: «Не хватило концентрации»

Андрей Ведищев назвал причны поражения «Локо» от «Зенита» – 71:77.

«К сожалению, игра у нас не получилась. Хоть и защищались сегодня неплохо, нашей проблемой стало нападение. Не забили слишком много открытых бросков.

У нас было слишком много подряд матчей, которые требовали особенной концентрации, и сегодня нам ее не хватило», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoАндрей Ведищев
logoЕдиная лига ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Паскуаль о матча против «Локо»: «Обе команды были на пределе. Все дерби будут такими»
сегодня, 16:00
Александр Щербенев о матче против «Локо»: «Было волнительно и непривычно выходить с другой стороны»
сегодня, 15:25
Единая лига ВТБ. «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в Краснодаре и вышел на 2-е место, «Енисей» уступил «Самаре»
41сегодня, 14:05
Центровой Андрей Мартюк о «Зените»: «У них хорошая, мощная передняя линия. Играть очень интересно и захватывающе»
сегодня, 11:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«В чем он лучше, кроме передач?» Остин Риверс считает Карла-Энтони Таунса более мастеровитым, чем Никола Йокич
644 минуты назад
Пол Пирс: «Переход Джимми Батлера в «Голден Стэйт» или «Милуоки» имеет больше смысле, чем переход в молодую команду»
2сегодня, 16:21
НБА. «Бруклин» примет «Детройт», «Даллас» встретится с «Орландо»
4сегодня, 16:07
«Всем плевать на Матчи звезд, всех волнуют только чемпионские перстни». Рон Харпер отказался от больших денег ради «Чикаго»
12сегодня, 15:50
Бэрон Дэвис об эволюции позиции разыгрывающего защитника: «Теперь это гибридная позиция»
1сегодня, 15:32
Шэй Гилджес-Александер: «Обмен из «Клипперс» в «Тандер» сработал в мою пользу»
5сегодня, 15:21
Стефен Карри и Сабрина Ионеску вновь сразятся в дуэли по трехочковым на Уик-энде всех звезд-2025
12сегодня, 14:14
Единая лига ВТБ. «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в Краснодаре и вышел на 2-е место, «Енисей» уступил «Самаре»
41сегодня, 14:05
ACB. «Барселона» разгромила «Баскет Корунью», «Мурсия» встретится с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 13:39Live
Яннис Адетокумбо о словах Дональда Трампа: «Я здесь, чтобы выигрывать матчи, а не отвечать на вопросы, не связанные с баскетболом»
17сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Локомотив‑Кубань» нервничал в четвертой четверти матча с «Зенитом» и совершал ошибки»
6 минут назад
«Они проложили нам путь». Зак Рэндолф объяснил, почему важно чтить старшее поколение игроков
13 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» в гостях обыграл АЕК, «Панатинаикос» встретится с «Промитеасом»
22 минуты назадLive
Чемпионат Турции. «Петким Спор» нанес первое поражение «Фенербахче», «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы» и другие матчи
39 минут назадLive
Хавьер Паскуаль о матча против «Локо»: «Обе команды были на пределе. Все дерби будут такими»
сегодня, 16:00
Александр Щербенев о матче против «Локо»: «Было волнительно и непривычно выходить с другой стороны»
сегодня, 15:25
Джонатан Мотли провел встречу с «Хапоэлем» и может остаться в команде
сегодня, 15:09
Джейсон Тейтум за два матча с «Шарлотт» совершил 30 штрафных бросков, все игроки соперника – 21
3сегодня, 14:43
«Индиана» изучит рынок с целью увеличения глубины передней линии
2сегодня, 14:26
Йовица Арсич: «Енисею» не хватает в состав 5-6 игроков»
сегодня, 13:53