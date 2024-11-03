Андрей Ведищев о проигрыше «Зениту»: «Не хватило концентрации»

Андрей Ведищев назвал причны поражения «Локо» от «Зенита» – 71:77.

«К сожалению, игра у нас не получилась. Хоть и защищались сегодня неплохо, нашей проблемой стало нападение. Не забили слишком много открытых бросков.

У нас было слишком много подряд матчей, которые требовали особенной концентрации, и сегодня нам ее не хватило», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».