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Хавьер Паскуаль о матча против «Локо»: «Обе команды были на пределе. Все дерби будут такими»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» – 77:71.

«Прежде всего, хочу пожелать «Локо» всего наилучшего в этом сезоне. Хочу отметить боевой дух, который их команда демонстрирует в каждой игре, сражаясь за каждый мяч до конца. Это была очень тяжелая игра для обеих сторон. В первой половине мы не смогли контролировать подбор на своем щите, и «Локо» набрал на этом 10 очков, и было важным не позволить им увеличить отрыв в первой половине. Во второй половине мы действовали намного лучше. Но у нас были две проблемы в игре. Первая — потери, мы завершили игру с 17 потерями, это много. И мы не забили 12 штрафных бросков. Это был наш минус, скажем так, но мы рады этой победе.

Какая была мотивация на сегодняшний матч?

Думаю, что обе команды были на пределе, мы хотели победить, но не из-за того, что случилось раньше. Просто потому, что все дерби будут такими. Думаю, что все игры будут очень зрелищными для болельщиков, ведь обе команды будут играть на пределе возможностей. Это сделает соревнование очень интересным.

В третьей четверти «Локомотив» оторвался на 7 очков. Как «Зениту» удалось вернуться в игру и не позволить сопернику уйти дальше?

В тот момент очень важными оказались два действия Муна. В разные моменты игры нужно найти игрока, который помогает нам, и в этот момент эти действия Муна вернули команду в игру. А в начале последней четверти мы получили первое преимущество, и было очень важно удерживать его до конца», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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