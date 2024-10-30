Шэмс Чарания: «У «Лейкерс» все гладко с Редиком в качестве главного тренера. Он живет баскетболом и дал им то, что они искали последние несколько лет»
«Пока что у «Лейкерс» все идет гладко с Джей Джей Редиком в качестве главного тренера. То, чего «Лейкерс», как им казалось, не хватало в последние пару лет – внимания к деталям, структуры и ответственности, особенно ответственности за себя – похоже, теперь все это на месте.
Все видели Редика вчера после поражения от «Финикса». Он взял на себя ответственность за неудачу и тяжело переживал ее в раздевалке.
Я был в Лос-Анджелесе на прошлой неделе на первом матче «Лейкерс» против «Вулвз», и несколько игроков сказали мне, что Редик утром в день игры был чрезвычайно взволнован и настроен на борьбу, весь был само нетерпение. Он хотел, чтобы игра началась в 10 утра. Этот человек живет, ест и дышит баскетболом, и все в «Лейкерс» могут это почувствовать – это буквально ощутимо», – сказал инсайдер ESPN.
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