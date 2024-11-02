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Крис Уэббер об игре против лучших тяжелых форвардов: «В каждом матче нужно было быть сосредоточенным и готовым»

Крис Уэббер.

«Помню, как играл против всех лучших тяжелых форвардов. На одной неделе моими соперниками могли быть Тим Данкан, Рашид Уоллес, Кевин Гарнетт, Шакил О’Нил, Дирк Новицки.

Я должен был выйти против Дирка, сделать все возможное против Рашида, затем сыграть против сумасшедшего Кей Джи, который кричал и шел на меня. Тим Данкан не только был монстром, но и за ним был Дэвид Робинсон на случай, если ты обойдешь Данкана.

Так что я просто помню, что в каждом матче нужно было быть сосредоточенным и готовым. Но это также было хорошо, когда ты хотел доказать, кто ты», – сказал 5-кратный участник Матча всех звезд НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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