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«Он бросил вызов системе». Крис Уэббер объяснил, почему Леброн Джеймс – самый влиятельный игрок в истории НБА

Крис Уэббер считает, что Леброн Джеймс оказал самое большое влияние на НБА.

«Леброн Джеймс – великий игрок. Можно спорить, на каком месте в рейтинге он находится, но за пределами площадки, не уверен, что кто-то оказывал такое же влияние на лигу.

Он бросил вызов системе, и я думаю, что это хорошо, потому что многие молодые игроки стремятся оказаться в таком же положении. Поэтому да, если говорить о деловой хватке Леброна и на то, что он решил сделать, это невероятно. Я считаю, что это не имеет себе равных», – сказал 5-кратный участник Матча всех звезд НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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