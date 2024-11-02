Сергей Козин: «Сегодня ЦСКА был лучше нас на протяжении всего матча»

Сергей Козин высказался о поражении «Пари НН» от ЦСКА – 65:91.

«Сегодня ЦСКА был лучше нас на протяжении всего матча. Как мы и ожидали, бороться было тяжело.

Мы еще старались сопротивляться в первой половине, но на последних секундах не смогли защититься, пропустили под сирену, и это стало ключевым эпизодом. После этого ЦСКА ушел вперед на 20 очков, и мы уже не смогли навязать борьбу», – сказал главный тренер «Пари НН».