Сергей Козин: «Сегодня ЦСКА был лучше нас на протяжении всего матча»
Сергей Козин высказался о поражении «Пари НН» от ЦСКА – 65:91.
«Сегодня ЦСКА был лучше нас на протяжении всего матча. Как мы и ожидали, бороться было тяжело.
Мы еще старались сопротивляться в первой половине, но на последних секундах не смогли защититься, пропустили под сирену, и это стало ключевым эпизодом. После этого ЦСКА ушел вперед на 20 очков, и мы уже не смогли навязать борьбу», – сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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