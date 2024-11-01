«Пари НН», «Торпедо» и другие нижегородские клубы проведут матчи в специальной форме в честь Дня народного единства

«Пари НН» сыграет в эксклюзивной форме в честь Дня народного единства.

В этой форме команда проведет матч 24 ноября против «Динамо» из Махачкалы.

«Основу дизайна составили элементы, отсылающие к теме важного исторического события – Народного ополчения 1612 года.

«Пари НН» и еще шесть нижегородских спортивных клубов – баскетбольный «Пари НН», хоккейные «Торпедо» и «Старт», футзальные «Торпедо», «Норманочка» и волейбольный АСК – проведут домашние или выездные матчи в эксклюзивной форме единого стиля, изготовленной в честь Дня народного единства.

Проект связывает нижегородскую историю и культурный код города со спортом. Ранее он был посвящен архитектуре и городской айдентике.

В этом году главной темой проекта стало Второе Народное ополчение 1612 года – важное историческое событие, которое оказало большое влияние на ход истории России», – говорится в заявлении клуба.

Фото: t.me/fcparinn/