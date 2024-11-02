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Адриатическая лига. «Дубай» в гостях победил «Студентски центар», КРКА проиграла «Задару»

Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

«Дубай» из ОАЭ в гостях победил черногорский «Студентски центар», словенский клуб КРКА проиграл хорватскому «Задару».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 6-0, Дубай ОАЭ – 6-1, Будучность Черногория – 5-1, Мега Сербия – 4-2, Црвена Звезда Сербия – 4-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-3, ФМП Сербия – 3-3,  КРКА Словения – 3-4, Сплит Хорватия – 3-3, Студентски центар Черногория – 3-4, Спартак Суботица Сербия – 2-3, Борац Чачак Сербия – 3-5, Цедевита-Олимпия Словения – 2-4, Задар Хорватия – 2-5, Цибона Хорватия – 1-5, Морнар Бар Черногория – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoАдриатическая лига
logoЗадар
logoКРКА
logoСтудентски центар
logoДубай
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